Italia - Lituania, Mancini: "Risultato non semplice. Kean e Raspadori? Dipende da loro..."

Al termine di Italia - Lituania, conclusa con il risultato di 5-0, il ct Roberto Mancini ha parlato così ai microfoni della Rai: "Tanti gli assenti tra ieri e l'altro ieri, i ragazzi sono scesi in campo rispondendo bene. Ovviamente la squadra avversaria non era così ostica ma fare 4-5 gol non è così semplice. L'importante è mantenere la calma e la tranquillità e non avremo problemi in futuro. Raspadori? E' un ragazzo pronto, è con noi dall'Europeo e ha qualità, è giovane e ha bisogno di fare esperienza. Lui e Kean? E' tutto nelle loro teste e nei loro piedi se loro si impegnano e lavorano seriamente, mantengono gli ordini sul campo il futuro riserverà tante cose. Dipende da loro. 37 risultati utili consecutivi? Siamo davvero felici"

INFORTUNI - "Jorginho? Avevamo lasciato fuori Bonucci che per noi è importante, avevamo bisogno di un giocatore che tenesse ordine in campo. Abbiamo perso Sensi che avrebbe dovuto giocare al suo posto e quindi abbiamo chiesto se poteva giocare almeno un tempo".