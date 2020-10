Italia, sospiro di sollievo: El Sharaarawy negativo al secondo tampone

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Sospiro di sollievo in casa Italia. Stephan El Shaarawy, come riporta Gazzetta.it, è risultato negativo al secondo tampone e quindi al Covid-19. Quella registrata nel pomeriggio era dunque una falsa positività, l'indizio era dato già dalla bassa carica virale registrata nel test anti coronavirus. Una buona notizia anche per Acerbi e Immobile ancora in ritiro in nazionale e a stretto contatto con l'ex romanista.

Sarebbe Stephan El Shaarawy il primo dei due positivi nell'Italia di Roberto Mancini. L'attaccante è risultato positivo al tampone, anche se con bassa carica virale, e si è sottoposto anche ad un test sierlogico che ha dato esito negativo. Intanto nuovo giro di tamponi per tutto il gruppo per scongiurare un possibile focoalio come accaduto all'Under21.

