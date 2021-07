Italia - Spagna, gli iberici che hanno fallito in Serie A: ci sono due ex Lazio

RASSEGNA STAMPA - Grandissimi giocatori in Spagna, disastro in Italia. Non tutti i migliori giocatori riescono ad ambientarsi e a dimostrare il loro vero valore al di fuori del proprio paese. Successe esattamente cosi a due ex Lazio che fecero più rumore di tutti gli altri: Gaizka Mendieta e Ivan De la Peña. Il primo, pagato 90 miliardi, fece 20 presenze e 0 gol nella singola stagione 2001/02. Il secondo fece 15 presenze e 0 gol nella stagione 1998/99, tornò alla Lazio nel 2001/02 ma non entrò mai in campo. Star con Valencia e Barcellona, ma poco più che comparse con l'aquila sul petto. Gli iberici che hanno fallito nel nostro campionato sono tanti, oltre ai due ex biancocelesti ci sono: Josè Mari del Milan, Portillo e Amor della Fiorentina e Farinós dell'Inter. Le aspettative su questi protagonisti erano tantissime, hanno deluso le tifoserie e i rispettivi club.