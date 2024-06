Italia, Spalletti cambia la squadra: con la Croazia un nuovo uomo per reparto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Due-tre cambiamenti di uomini, nessuna variazione di modulo. Spalletti, dopo essersi confrontato col presidente Gravina dopo la sconfitta contro la Spagna, ha strigliato i suoi: non ha visto in campo nulla di ciò su cui si era lavorare per i precedenti quattro giorni. Con la Croazia, il ct è orientato a confermare il modulo che nel primo tempo contro l'Albania aveva illuso: il 4-2-3-1 che evolve in 3-2-5 nello sviluppo offensivo. Con qualche cambiamento a livello di organico: Di Lorenzo dovrebbe lasciare il posto a Darmian, spiega La Gazzetta dello Sport. Fuori Jorginho, dentro Cristante al fianco di Barella. Ma non solo;: nel caso in cui fosse pienamente recuperato, potrebbe scattare l'ora di Fagioli. Una terza via, infine, potrebbe essere quella di alzare Barella sulla trequarti, al posto di Frattesi, e affiancare Cristante a Fagioli in mediana. Per quanto riguarda l'attacco, invece, si è mosso meglio Retegui nello spezzone finale, tanto che lunedì potrebbe partire dal primo minuto, con Scamacca in panca. Da tenere in considerazione, a gara in corso, alternative "fresche" come Zaccagni, Folorunsho, Bellanova.

