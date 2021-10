Italia – Svizzera, l’Olimpico candidato per ospitare il match: la situazione

Il 12 novembre l’Italia scenderà in campo contro la Svizzera per cercare di centrare la qualificazione al Mondiale del 2022. Attualmente però ancora non si sa la sede del match, le città candidate sono Bergamo, Roma e Milano. Quest’ultima però potrebbe essere esclusa dopo i fischi rivolti a Donnarumma in occasione di Italia – Spagna. Restano così solo Roma e Bergamo ma per quanto riguarda l’Olimpico va fatto un discorso a parte, da valutare sono le condizioni del campo che ospiterà anche il match di rugby tra Italia e Nuova Zelanda in programma il 6 e il 7 la gara di Serie A tra Lazio e Salernitana. Non resta che attendere la comunicazione ufficiale della Uefa, l’unica certezza è che il susseguirsi di incontri ravvicinati sul prato dell’Olimpico potrebbe non garantire la perfetta tenuta del campo pregiudicando le prestazioni degli atleti.

