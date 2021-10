Rugby prima di Lazio-Salernitana: Figc preoccupata

C'è grande preoccupazione in FIGC per le condizioni del terreno di gioco dello Stadio Olimpico. Il match tra Italia e Svizzera infatti, in programma il 12 novembre e valido per il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, potrebbe non giocarsi nell'impianto sportivo della Capitale come invece programmato da tempo. C'è l'allarme per le condizioni del prato verde. L'Olimpico, infatti, ospiterà, il sabato precedente, la partita di rugby tra Italia e Nuova Zelanda. Domenica 7, invece, si giocherà Lazio-Salernitana, match valido per l dodicesima giornata di Serie A. Il doppio impegno nello stadio romano desta preoccupazione per le condizioni del un terreno di cui si sono già lamentati sia Mourinho che Sarri. Domani è in programma un incontro tra FIGC e Sport e Salute per discutere della questione.