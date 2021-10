Lazio, Sarri e il quotidiano: calcio, quiete e romanzi gialli

Che alla Lazio ci sia un mister fuori dagli schemi è cosa risaputa, che non si scopre certo oggi: le idee calcistiche di Maurizio Sarri sono state meritevoli addirittura di un neologismo, tanto è stato forte il suo impatto sul prato verde. Anche fuori dal campo, come sottoliea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il tecnico biancoceleste è tutto tranne che una persona convenzionale, un uomo che rifugge il caos, i riflettori e le invasioni della sua vita privata. Con Torino a fare da eccezione, in tutte le città in cui ha allenato Sarri ha sempre scelto di abitare in zone più remote e di campagna: l'Olgiata a Roma, Varcaturo ai tempi del Napoli, nel villaggio di Cobham quando era al Chelsea. Lontano dai rumori del centro il mister riesce a ricaricarsi, leggendo un libro o visionando qualche partita per studiare, studiare e studiare come far migliorare sempre di più la propria squadra. Adesso abita nella villetta che lo scorso anno aveva ospitato Musacchio, non distante da quella scelta dal suo fedelissimo Pedro. La curiosità è che Sarri ha dovuto aspettare settembre per trasferirsi nella nuova casa, in attesa che il difensore argentino la liberasse, e nel frattempo è stato chiuso a Formello a studiare e lavorare oppure nella sua residenza toscana. Amante del vino rosso con una predilezione per il Piaggia di Carmignano, Maurizio Sarri è anche un grande appassionato di romanzi gialli e senza dubbio - ma questa è sicuramente storia più nota - non disdegnerà mai un pacchetto di sigarette.