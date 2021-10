Italia - Svizzera, Olimpico aperto al 100% della capienza: la conferma

Il prossimo 12 novembre l'Italia sarà impegnata in un match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali contro la Svizzera. La gara si disputerà allo stadio Olimpico che per l'occasione verrà aperto al 100% della capienza. La conferma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, arriva dalla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali che ieri dopo l'incontro con il mondo dello sport ha parlato così a Largo Chigi: "Ho già presentato la richiesta al Cts per gli impianti all'aperto e al chiuso, chiedendo il 100% di capienza e nella fase di transizione farò una deroga per Italia - Svizzera". Una decisione importante non solo per gli azzurri che avranno una spinta in più in una gara fondamentale ma anche un passo in avanti per lo sport in generale verso la riapertura totale degli impianti.