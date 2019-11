Italia, Tramezzani: "Immobile e Belotti possono giocare insieme in un 4-2-4"

Immobile o Belotti, Belotti o Immobile. Il ritornello per l'attacco dell'Italia è sempre quello. Ma Immobile e Belotti perché no? La pensa così Paolo Tramezzani, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "La speranza è che Belotti e Immobile possano giocare insieme. Sono in grado farlo. Immobile ha bisogno di un trequartista che gli giochi vicino, mentre Belotti è più bravo a svariare. Difficile sceglierne uno solo, io li farei giocare insieme. Nel mio tridente ideale del 4-3-3 parto da Zaniolo alto a destra, a sinistra Insigne e poi uno tra Immobile e Belotti. Il 4-2-4 sarebbe ideale per sfruttare sia l'attaccante della Lazio che del Torino. Jorginho può giocare in un centrocampo a due, con accanto Verratti o Tonali".