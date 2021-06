Italia - Turchia: da Euro 2000 a oggi, sempre l'11 giugno

Stasera allo Stadio Olimpico verranno inaugurati gli Europei itineranti. Italia - Turchia è la prima partita e per gli azzurri si tratta di un rewind: esattamente 21 anni fa, sempre di 11 giugno, la Nazionale apriva la rassegna in Belgio e Olanda contro la Turchia. In quell'occasione gli azzurri del ct Dino Zoff ebbero la meglio per 2-1 grazie ai gol di Antonio Conte, il pareggio di Okan Buruk (vecchia conoscenza dell'Inter) e il definitivo vantaggio di Pippo Inzaghi su rigore. Il ct Roberto Mancini spera che il precedente sia di buon auspicio per la sua avventura continentale.

SARRI, UNA CARRIERA ALL'ATTACCO DEL PALAZZO: CON LA LAZIO NEL DESTINO

LAZIO, CURIO-SARRI: L'ANTIDIVO CON 33 SCHEMI E UN AMORE PER BUKOWSKI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB