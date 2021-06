Italia - Turchia, niente tifosi ospiti a Roma: rischio caso diplomatico

Mancano ormai soltanto quattro giorni all'inizio dell'Europeo. La rassegna partirà dallo Stadio Olimpico di Roma con Italia - Turchia, che rischia di diventare un caso diplomatico. Secondo quanto riportato da La Repubblica i tifosi turchi che hanno regolarmente acquistato il biglietto non potranno partire alla volta della Capitale in quanto è vietato l'ingresso a tutti i cittadini che provengono da fuori dell'area Schengen. Ad Ankara sono iniziate le prime proteste per questa disposizione e non è escluso un intervento delle autorità governative dei due paesi per risolvere il problema. Da ricordare che a livello diplomatico i rapporti tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan al momento non sono troppo distesi.

