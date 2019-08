Italia Under 19, oggi amichevole contro la Slovenia: presente Armini

Quest'oggi ricomincia l'avventura dell'Italia Under 19. Alla guida degli azzurrini, a partire da questo agosto, c'è una vecchia conoscenza della Lazio, l'ex tecnico della Primavera Alberto Bollini. Ma non sarà l'unico dei presenti a colorare il gruppo azzurro di biancoceleste. Anche Nicolò Armini, infatti, è nell'elenco dei convocati per l'amichevole di questa sera contro la Slovenia. L'Italia scenderà in campo alle ore 18, per un test che precede un impegno ufficiale: quello del girone di qualificazione agli Europei del 2020, che vedrà gli azzurrini scontrarsi (in Italia) contro Slovacchia, Cipro e Malta dal 13 al 19 Novembre. Le prime due classificate di ogni raggruppamento (sono 13), insieme alla miglior terza, andranno poi in Portogallo per affrontare il turno elite nella primavera 2020. A quel punto le 7 vincitirici - degli altrettanti gironi - del turno elite, parteciperanno agli Europei Under 19 del 2020, che si terranno in Irlanda del Nord il prossimo luglio. Un cammino lungo e tortuoso che parte da questa sera. Nella corsa ai prossimi campionati europei Under 19 ci sarà anche un po' di Lazio.

JONY, PARLA IL PRESIDENTE AL THANI

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE