Italia, undicesimo gol in azzurro per Immobile: è lui il miglior marcatore di Mancini

Contropiede comandato da Insigne che suggerisce per Immobile. L'attaccante in maglia 17 entra in area di rigore e scarica un bolide mancino che trafigge Peacock-Farrel. Grazie al gol di Ciro, l'Italia trova il 2-0 e la vittoria sull'Irlanda del Nord che gli consente di trovare i primi tre punti nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022. Quello di ieri sera è il gol numero 11 di Immobile con la maglia azzurra. È lui il miglior marcatore in Nazionale a disposizione di Mancini.