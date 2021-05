Italia, Zaniolo out per l'Europeo: niente vaccino per il giallorosso

Giornata importante quella di oggi per i calciatori della Nazionale azzurra che prenderanno parte agli Europei che inizieranno il prossimo giugno. Il ct Mancini ha infatti stilato la lista, allargata, dei 30-35 giocatori che riceverà la prima dose di vaccino anti Covid tra lo Spallanzani di Roma e l'Humanitas di Milano. Nella lista non c'è Nicolò Zaniolo, il calciatore della Roma non è riuscito a recuperare in tempo per partecipare al torneo.

