Roma, Pellegrini ancora al centro di una bufera social: i motivi

Non c'è pace per Lorenzo Pellegrini nemmeno in uno dei giorni più belli della sua vita. La moglie Veronica ha dato alla luce il piccolo Thomas e il calciatore non ha seguito la squadra nella disfatta contro la Samp per star vicino alla consorte. Proprio questa scelta è stata fortemente criticata da parte della tifoseria giallorossa (clicca qui per leggere i messaggi più frequenti). Il capitano della Roma non è nuovo a polemiche di questo tipo visto che a febbraio i suoi auguri social a Ciro Immobile, pochi giorni dopo il derby perso con la Lazio, sollevarono un polverone.

