'Italian giants': il comunicato del Chelsea per Pedro Neto esalta la Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro Neto è un nuovo giocatore del Chelsea. L'esterno portoghese arriva dal Wolverhampton per circa 60 milioni di euro. Il classe 2000 dal 2017 al 2019 ha giocato anche nella Lazio, collezionando però poche presenze e trasferendosi subito dopo in Premier League. Nel comunicato ufficiale pubblicato per presentare il nuovo giocatore, i Blues hanno ripercorso anche la sua parentesi in biancoceleste. Nella nota è saltata all'occhio in particolare la descrizione del club capitolino: 'Italian giants', si legge. Un'investitura niente male da parte di una delle squadre più importanti d'Europa e del mondo.