Italvolley, Velasco: "Una silenziosa rivoluzione delle donne. Mi manca la medaglia"

Julio Velasco scrive la storia della pallavolo italiana. Prima medaglia d'oro nella storia delle Olimpiadi per il nostro Paese. L'Italvolley femminile ha vinto battendo in finale con un secco 3-0 gli Stati Uniti. L'ex dirigente di Lazio e Inter tra i volti copertina della grande cavalcata azzurra. Il tecnico della Nazionale ha commentato così il successo in un'intervista al Corriere dello Sport: "Sono bravo a scegliere il gruppo di lavoro, a formare la squadra che guida la squadra senza cercare il più bravo in assoluto ma il più bravo in quel determinato ruolo. Le ragazze sono state straordinarie e lo direi anche se avessimo perso. In tutti questi giorni hanno fatto riunioni per conto loro senza coinvolgere me, non ho mai saputo cosa si sono dette. Volevo autonomia e indipendenza, è una silenziosa rivoluzione delle donne. Le manca qualcosa? La medaglia, non so perché ma all’allenatore non la danno".