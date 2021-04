Jacobelli: "Lazio e Atalanta, il segreto è negli allenatori. Sulla lotta Champions..."

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport. Queste le sue parole sulla lotta Champions e su Gasperini e Inzaghi: "Champions? Napoli e Atalanta sono quelle più in forma. Per Juve e Milan non qualificarsi significherebbe ridimensionarsi. 5 partite da disputare possono riservare sorprese da ogni angolo. Gasperini ha prolungato fino al 2023, anche Inzaghi alla Lazio è prossimo al rinnovo. Sono entrambi alla quinta stagione, la continuità di gestione è alla base dei risultati ottenuti da queste due squadre".