Jennifer Lopez e Ben Affleck in vacanza a Capri – FOTO ESCLUSIVE

Jennifer Lopez e Ben Affleck continuano a regalare attimi di dolcezza dopo aver passato insieme il 52esimo compleanno di lei. La showgirl ha spento le candeline in compagnia dell’attore che è stato una sua fiamma nel passato (dal 2002 al 2004): i due si sono ritrovati dopo anni, ma fino a qualche giorno fa non avevano ufficializzato nulla. A Capri i due stanno suggellando il loro amore in totale relax.

