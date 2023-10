Juve, Chiellini: "Io dirigente? Ho una casa a Torino, dovrei tornare..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'ex difensore e capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, è stato ospite a Radio Bianconera. Nel corso dell'intervista, all'ex bianconero è stato cheisto se avesse preso in considerazione l'idea di diventare dirigente della Juve: "Onestamente non lo so. Di base, starò qui negli Stati Uniti fino alla prossima estate. Ora capisco se giocando o no. Ma insieme alla mia famiglia abbiamo deciso di rimanere qui fino alla prossima estate. Ho una casa a Torino che era pronta due anni fa quando sono andato via, quindi dovrei tornare a vivere a Torino. Poi si vedrà. Non mi sento di dire niente. A dicembre, salvo imprevisti, sarò allo Stadium a vedere Juve-Roma".