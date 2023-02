Juve - Lazio, le formazioni ufficiali: sorpresa a centrocampo. Immobile...

TUTTOmercatoWEB.com

Manca meno di un'ora agli ottavi di finale di Coppa Italia, Juventus - Lazio è pronta ad accendere la grande serata. Maurizio Sarri ha fatto le sue scelte in merito agli undici titolari che scenderanno in campo contro i bianconeri. In porta, dopo la rete inviolata agli ottavi contro il Bologna, torna Maximiano. In difesa si rivedono Patric e Lazzari dal 1', ma la vera sorpresa è a centrocampo. Il tecnico biancoceleste, infatti, sceglie Vecino sul centrodestra al posto di Milinkovic che, dunque, partirà dalla panchina. In attacco, dopo lo spezzone di match contro la Fiorentina, si rivede Ciro Immobile.

FORMAZIONE UFFICIALE

JUVENTUS (3-5-2) - Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disp.: Szczęsny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Miretti, Di Maria, Paredes, Soulé, Iling-Junior, Kean. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Adamonis, Casale, Hysaj, Pellegrini, Gila, Radu, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Pedro, Cancellieri, Romero. All. Sarri.