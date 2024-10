Juve-Lazio, Manfredonia: "Il calcio di Baroni è spettacolare. Yildiz e Dia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel weekend si giocherà Juve-Lazio, un nuovo big match per i biancocelesti che devono andare all'Allianz Stadium a Torino a tentare il colpaccio contro una formazione che ha subito appena una rete, su rigore, dall'inizio del campionato. Il doppio ex Lionello Manfredonia, cresciuto nella Lazio e con due stagioni in carriera alla Juve, ha parlato della gara a La Gazzetta dello Sport: "Non sono sorpreso dal rendimento delle squadre. Hanno cambiato tanto affidandosi ad allenatori preparati, non mi sorprende stiano andando bene. Motta e Baroni hanno situazioni e obiettivi diversi, anche se in questo momento sono appaiati in classifica. Il lavoro è appena iniziato, ma sono partiti col piede giusto.

L'allenatore della Lazio fa un calcio propositivo e spettacolare. E' riuscito a rendere subito funzionali i nuovi. Fondamentale l'apporto di Guendouzi, che è un vero leader. Seguo Baroni da anni, per me non è una rivelazione, lo ritengo un allenatore di livello. Sapevo che avrebbe fatto bene pure alla Lazio. Credo che la squadra sia destinata a durare, anche se arrivare tra le prime quattro sarà comunque molto difficile vista la concorrenza. Chi decide Juve-Lazio? Yildiz da una parte e Dia dall'altra".