Juve, paura Pogba: infortunio più serio del previsto

La seconda avventura di Pogba alla Juventus non inizia nel migliore dei modi. Dopo soli pochi giorni di allenamenti, il centrocampista francese, arrivato a parametro zero dopo diversi anni al Manchester United, è costretto a fermarsi. Il menisco gli dà noia e il giocatore non può continuare ad allenarsi. Sarà necessario un intervento chirurgico importante per risolvere il problema del calciatore bianconero. Per lui c'è in vista un maxi stop che potrebbe tenerlo lontano dai campi da gioco fino al 2023 e lo costringerebbe a saltare il mondiale in Qatar. I tifosi della Juve restano con il fiato sospeso.