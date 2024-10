Juve Stabia, Floriani: “Sto vivendo un ottimo momento. Seguo la Lazio e..."

Ai microfoni ufficiali del club è intervenuto l'ex biancoceleste Romano Floriani Mussolini che ha parlato del momento che sta vivendo alla Juve Stabia e non solo. Le sue parole: "È un momento ottimo, veniamo da due vittorie molto importanti. La Lazio è casa, ma mi sto trovando molto bene sia con la squadra sia in città. Roma è sempre Roma, completamente diverso rispetto a tutto il resto. Qui a Castellammare ho trovato un ambiente fantastico. Contro la Sampdoria è stata una bella vittoria in rimonta, siamo stati bravi. La Lazio la seguo sempre, ogni partita. Stanno facendo bene anche in Europa e sono contento”

“Gol? Lo cerco tanto perché ci sto andando abbastanza vicino. Lo cerco, per ora sono a due assist. La Serie B è uno dei campionati più imprevedibili in assoluto, può succedere di tutto. Non vedo l’ora che accada. Ti insegna a stare concentrato più di 90’ a partita. Devi tenere la concentrazione alta tutta la partita”.

“Ruolo? Il mister mi ha impiegato quinto, l’ho fatto anche a sinistra e mi sto trovando bene. Posso sfruttare le mie qualità, sia di corsa sia di spinta. A difendere è come se facessi il terzino. Sono duttile sia a cinque sia a quattro. Pagliuca? Si focalizza molto sull’aspetto mentale, siamo una squadra con obiettivo salvezza e dove non arriviamo con la tecnica cerca di farci arrivare con la mente. Vuole che stiamo sempre sul pezzo. Che fosse il vice di Baroni l’ho scoperto recentemente e mi ha fatto molto felice. Non abbiamo mai parlato di Baroni e della Lazio perché non parla mai di altre squadre”.

“Avere la fiducia dell’allenatore è molto importante, ma il mister ci dice sempre che non ci sono undici titolari. La fiducia va conquistata allenamento dopo allenamento, quella che mi sta dando lui mi fa piacere e cercherà di continuare così come sto facendo ora. I miei cercano di seguirmi sempre, non sono lontano da casa. Papà spesso viene in trasferta, sono felici per il momento”.

“Pregiudizio? Per quanto mi riguarda non mi toccano, né prima né ora. Più fai bene e meno ci sono, cerco di fare il meglio per me e per la squadra. Al resto non ci penso. Critiche social? Non sono uno che guarda molto, non l’ho mai fatto. Non mi tocca più di tanto. Sono consapevole che essendo in B c’è un occhio in più, ma non mi tocca più di tanto”.

“Esperienza fuori casa? Il valore principale è il gruppo, siamo quello più giovane della Serie B. Siamo un gruppo affiatato e ci vogliamo bene, siamo veri amici. Sono persone fantastiche e mi sto trovando benissimo. Da quando ho iniziato il sogno è fare il calciatore, lo era e rimane tale. Sto vedendo che alcune squadre in A stanno buttando dentro i giovani, dà speranza. Il mio sogno è la Serie A e se poi dovessi arrivarci con la Lazio sarebbe ancora più bello”.

“La Lazio sta facendo bene, vorrei riuscire a venire all’Olimpico per vedere una partita e passare a Formello per salutare i compagni. Se mi sento ancora con qualche ex Primavera? Si, con Ruggeri anche con Crespi e Bertini. I rapporti ce li ho sempre con tutti”.

