Juventus, annullata la conferenza stampa di Pirlo: il motivo

Lazio e Juventus si scontreranno domani sul prato dell'Olimpico nel lunch match in programma alle 12:30. Come di consueto il tecnico biancoceleste Inzaghi, alla vigilia del match, è intervenuto in conferenza stampa cosa che invece non farà Andrea Pirlo tecnico dei bianconeri. Il Piemonte è infatti stato catalogato come zona rossa e quindi la società ha deciso di evitare di creare assembramenti che possono essere evitati.

