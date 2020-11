Juventus, defezione in difesa per Pirlo: Chiellini salta la Lazio

Inzaghi ha i suoi problemi di formazione, ma anche Pirlo è costretto a fare i conti con un'assenza dell'ultima ora. Come riporta il sito ufficiale della Juventus, Giorgio Chiellini non è partito con la squadra per Roma e salterà la trasferta contro la Lazio. Risentimento alla coscia sinistra per il difensore che si aggiunge a Ramsey nella lista degli indisponibili.

