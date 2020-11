Lazio, Radu reinserito in lista: ci sarà contro la Juventus

Bella notizia quella arrivata direttamente dalle parole di mister Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Domani infatti ci sarà il ritorno di Stefan Radu in campionato. Il difensore, out dal match contro l'Inter, è stato già reinserito in lista. Una notizia confortante soprattutto dopo le ultime settimane caratterizzate da grandi assenze in difesa.

