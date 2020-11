Caso tamponi, la Lega dice ok al laboratorio unico per tutti: modello Uefa

Dopo il suggerimento della FIGC, la Lega ha dato l'ok al laboratorio unico per tutti i club di Serie A. Un'unica centrale alla quale spetterà il controllo dei tamponi: un modello stile Uefa, con norme più rigide e soprattutto univoche. Il caso Lazio ha riacceso l'attenzione sul tema e ha fatto decollare il progetto. Adeso, in tempi brevi, si valuterà la soluzione migliore che soddisfi le esigenze di tutti i club per coprire le 17 città che ospitano le squadre di Serie A. Inoltre, come riporta la rassegna di Radiosei, verrà analizzata un'implementazione del protocollo con l'introduzione di test molecolari rapidi ogni 24/48 ore.

A questo punto serve un ente terzo che sia operativo e che fornica risultati in tempi rapidi in tutta Italia. Non una cosa molto semplice. Motivo per cui è spuntato fuori l'ipotesi di un consorzio di laboratori, coordinati da un ente indipendente. La Nado Italia è un'opzione, mentre la SynLab (il fornitore della Uefa) avrebbe dei costi troppo elevati. Ora la Lega, insieme alla Fmsi (federazione medico sportiva italiana) dovrà trovare la soluzione più efficiente per tutti.