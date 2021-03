Juventus, Demiral positivo al Covid: ritorno previsto dalla Turchia

Nuove grane per la Juventus in vista della ripresa del campionato. I bianconeri infatti dovranno fare a meno anche di Demiral che è risultato positivo dopo la partecipazione in Nazionale turca. Il bianconero era partito nonostante fosse infortunato e non è mai sceso in campo proprio a causa del Covid. Il difensore dovrebbe tornare in Italia con un volo sanitario nella giornata di domani.

Lazio - Torino, quando si potrebbe giocare: ecco le possibili date

Lazio - Torino, l'avv. granata Chiacchio: "Abbiamo agito nella legalità"

TORNA ALLA HOME