Juventus, Di Maria assente contro la Lazio? L'argentino fa chiarezza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato ha lasciato spazio alle Nazionali impegnate tra amichevoli e Nations League, un piccolo anticipo di quella che sarà la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. A proposito di questo, c’è un po’ di fermento. Si sta diffondendo la voce secondo la quale i giocatori convocati da Scaloni per la Coppa del Mondo, chiederanno ai rispettivi club di poter partire anticipatamente e quindi saltare le ultime gare del campionato. Tra i nomi più citati rientra anche quello di Angel Di Maria che, come da calendario, nell’ultima giornata di Serie A prima della sosta sarà impegnato con la Juventus nella sfida contro la Lazio. L’attaccante, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto fare chiarezza sulla situazione, specificando che tutto ciò di cui si sta parlando non è altro che una “Fake news”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE