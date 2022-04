Juventus-Inter, Rocchi promuove Irrati: tutto ok nel derby d’Italia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Irrati promosso dopo Juventus-Inter. Nella giornata di lunedì, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha analizzato gli episodi più discussi della domenica di Serie A, in particolare quelli del derby d'Italia che ha fatto discutere molto nel post partita. Nessuna bocciatura per il fischietto della sezione di Pistoia che, secondo Rocchi, ha mostrato sicurezza in una gara delicata e importantissima per la classifica. Il direttore di gara ha mostrato padronanza anche grazie all'aiuto del Var Mazzoleni. Rocchi ha ritenuto corrette le decisioni di assegnare il calcio di rigore e in un secondo momento di farlo ripetere.