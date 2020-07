Juventus - Lazio, Armini chiede la maglia a de Ligt: il ringraziamento via social - FT

Nella lista dei convocati di mister Simone Inzaghi per la sfida di ieri contro la Juventus c'era anche Nicolò Armini. Il giovane difensore della Lazio non ha fatto il proprio ingresso in campo, rimanendo seduto in panchina per tutti i 90'. Tuttavia, al fischio finale dell'arbitro Orsato, si è avvicinato a Matthijs de Ligt, chiedendogli la maglia. A testimoniare l'incontro tra i due, la foto pubblicata dallo stesso classe 2000 sul proprio profilo Instagram, con il ringraziamento nei confronti del collega bianconero.

