Roma, scoppia la polveriera: tutti contro Zaniolo negli spogliatoi

Poteva essere la nuova colonna portante della Roma, ma pare non ci sia futuro per Zaniolo in giallorosso. Sembrava che, dopo le incomprensioni con Fonseca fosse tutto passato, ma ora è lo spogliatoio a voltare le spalle al giovane giocatore.

L'INDISCREZIONE - Stando a ciò che riporta La Repubblica, dopo la partita con l'Hellas Verona, nello spogliatoio della Roma si sarebbe scatenato un vero e proprio linciaggio (non da parte di tutti) nei confronti del centrocampista che in campo si era visto poco determinato scatenando anche l'ira del suo mister. Seguentemente il ragazzo avrebbe avuto un confronto molto acceso con Fienga (amministratore delegato giallorosso, ndr). Non è da escludere che Zaniolo venga messo sul mercato, date le difficoltà economiche del club e gli interessamenti di Inter e Juventus. L'unica cosa certa è che sulla sponda giallorossa del Tevere i problemi non finiscono mai.