Juventus - Lazio, Danilo: "Felipe e Pedro hanno tanta qualità, se..."

L’Allianz Stadium è pronto per illuminare il grande show di questa domenica sera di Serie A, l’ultima del 2022. Tra poco la Juventus e la Lazio scenderanno in campo e, a presentare la sfida ai microfoni di DAZN è Danilo Luiz da Silva. Queste le sue dichiarazioni: “Loro sono molto bravi e veloci con i piedi, Pedro e Felipe Anderson hanno dimostrato di avere qualità diverse e che se non li difendiamo bene ci possono far molto male. Per me fare il capitano è sempre un onore e mi dà molto orgoglio e responsabilità, molti campioni qui l’hanno indossata. All’interno della squadra ha ognuno una propria responsabilità".