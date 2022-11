Juventus - Lazio, Sarri: "Servirà coraggio. Ho scelto Luka Romero perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ultimo scatto, il campionato sta per spegnersi momentaneamente e questa sera lo farà con Juventus - Lazio, un big match tutto da vivere. A pochi minuti dalla partita è intervenuto Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN: “Serve coraggio per battere la Juventus perché giocare qui è difficile, in uno stadio come questo non è difficile solo per noi ma per tutti, ci vuole una bella dose di coraggio. Luka Romero titolare? E’ un messaggio, un premio per il ragazzo. Contro il Monza ha fatto un ingresso di gran livello e ho ritenuto giusto premiarlo con una esperienza forte. Centrocampo con Rabiot e Milinkovic? In tutte le partite avere predominio lì è sempre un grande vantaggio, sono due giocatori forti che ho avuto il piacere di allenare, sono due grandi calciatori".