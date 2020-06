Juventus - Milan, ascolti da urlo: 8 milioni di spettatori e 34% di share

Ieri, con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, il calcio è tornato nella vita di tutti i giorni. Un segnale forte e di speranza, che gli italiani non hanno perso occasione di cogliere. Un’ondata di entusiasmo, una boccata di ossigeno dopo il lungo stop. Lo dimostrano i dati: non è stata una diretta televisiva normale. Ascolti da urlo per Rai1, che ha trasmesso la partita ieri alle 21:00. Infatti la gara ha raccolto una media di 8.277.000 spettatori, ovvero il 34% di share. Sbaragliata completamente la concorrenza delle altre emittenti. Era atteso con ansia il ritorno dello sport più bello del mondo, il calcio ha risposto e gli italiani hanno goduto appieno dello spettacolo.