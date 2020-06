Juventus - Milan, il calcio ai tempi del Covid: la Var trasloca sulla fascia opposta

Tra le modifiche arrivate nel calcio post-Coronavirus, anche lo spostamento della Var, che ha traslocato sull'altra fascia. Stando vicino alla panchina, infatti, si potevano creare degli assembramenti. E nell'epoca della distanza sociale, questo era un rischio che non si poteva correre. Considerando lo stadio Olimpico, la Var, che prima era sulla fascia della Monte Mario, si è spostato in quella della Tevere. La tecnologia, direttamente dalla nuova postazione è stata subito chiamata in causa nella gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan: l'arbitro Orsato ne ha chiesto l'ausilio in occasione del fallo da rigore di Conti.

