Lazio, Raul Moro si carica per Inzaghi: "Continuiamo a prepararci"

Fra i giovani della Primavera aggregati alla prima squadra figura anche Raul Moro. Lo spagnolo da diversi giorni si allena agli ordini di Inzaghi, dopo essere rientrato dalla Spagna e aver svolto i due tamponi di routine. Sarà un'arma in più davanti per il tecnico biancoceleste, che era rimasto molto colpito da lui nelle amichevoli in famiglia disputate a Formello prima della quarantena. Sui social Moro ha postato un paio di foto dell'allenamento scrivendo: "Continuiamo a prepararci". L'obiettivo è di non essere solo di passaggio.