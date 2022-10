Juventus nel caos, striscione durissimo fuori l'Allianz: "Agnelli vattene"

TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli finisce in un vortice di critiche e insulti. A muovere il malcontento dei tifosi è stato l'ennesimo risultato deIudente della squadra di Allegri, maturato in Champions League contro il Maccabi Haifa. I Viking, storico gruppo della tifoseria bianconera, ha prima esposto all'esterno dell'Allianz Stadium, due striscioni contro la proprietà e poi, li ha rivendicati su Instagram pubblicando un messaggio durissimo contro Agnelli. Come riporta Tuttomercatoweb.com, questo il testo integrale: "ALLEGRI NON DIMETTERTI MAI!!! Chi rema contro...non è degno di indossare la maglia...! Fino a quando decideva il colore delle tende degli uffici amministrativi o lo spessore della carta igienica nei bagni degli spogliatoi della prima squadra tutto filava liscio: scudetti, coppe nazionali, finali di Champions. Poi, ha deciso di fare veramente il Presidente: via Marotta; via Paratici; via Allegri; via Sarri; via Pirlo; via le strisce sulla maglia; via il logo; via gli ultra dallo stadio. 700 milioni di ricapitalizzazione in 3 anni per avere: una squadra piena zeppa di mediocri, un DS preso dalla serie C, un amministratore delegato che di calcio sa solo che la palla è sferica, uno stadio trasformato in un cinema all'aperto. Lapo&John Elkann è l'ora delle decisioni irrevocabili".