Juventus, Pjanic: "Quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà"

Si conclude con un'eliminazione, l'ultima stagione di Miralem Pjanic alla Juventus. Resta comunqua la gioia del nono scudetto consecutivo, tra i ricordi del centrocampista, anche se a detta sua si poteva fare meglio.

Durante l'intervista post gara a Sky Sport, l'ormai neo acquisto del Barcellona ha detto: "Gli ultimi mesi non sono andati come pensavo, non so nemmeno io per quale motivo. Speravo e volevo giocare di più, poi le scelte si accettano. Per il modo di giocare del mister, pensando al suo Napoli, tutti erano coinvolti nel suo modo di giocare. Mentre quest'anno abbiamo avuto delle difficoltà, l'abbiamo visto. Abbiamo giocato un calcio diverso ma questo non sono io che lo dico: penso che ci voglia tempo".