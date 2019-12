Juventus, Ramsey punta la Lazio: "Il prossimo sarà un big match!" - FOTO

La Lazio, archiviata la pratica Udinese, dovrà concentrarsi sul prossimo impegno: arriva la Juventus di Sarri all'Olimpico. I biancocelesti, terzi in classifica, affrontano i bianconeri attualmente secondi. Sono 6 i punti che separano le due squadre. Gli uomini di Inzaghi stanno offrendo prestazioni superlative, possono e devono scendere in campo per vincere anche contro Cristiano Ronaldo e compagni. I giocatori della Juventus sanno che non sarà una trasferta facile. Sul proprio profilo Twitter, Aaron Ramsey ha commentato la sfida pareggiata con il Sassuolo ed espresso un pensiero sulla prossima: "Non è arrivato il risultato che volevamo. Ora dobbiamo preparare il big match della prossima settimana!".

