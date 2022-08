Juventus - Roma, Mourinho: "Abbiamo avuto culo. Mi vergogno di allenare questa squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Juventus - Roma, terminata 1-1, Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione dei suoi uomini. Come spesso accade, il tecnico giallorosso non ha utilizzato giri di parole: "Cosa ho detto ad Allegri? Che abbiamo avuto un culo della Madonna nel primo tempo e qualcosa in più nel secondo. All'intervallo ai miei uomini ho detto "mi vergogno di allenare questa squadra". Il problema sta nell'atteggiamento, non nella tattica. Durante i primi 45 minuti ho detto a Salvatore Foti di pregare che il primo tempo finisse sull'1-0 e l'ho ripetuto anche ai calciatori. Nella ripresa siamo stati completamente diversi, ma avevo poche soluzioni offensive senza Zaniolo, Wijnaldum e un calciatore che arriverà. Se guardo il secondo tempo avremmo meritato di vincere. L'1-0 è stato solo fortuna. Togliere Mancini è stata dura perchè i 3 difensori secondo me sono stati vittime di un gioco orribile sui quinti e sui centrocampisti. Abbiamo sbagliato troppo, ma sono felice per la ripresa perchè non è facile giocare qui quando loro sono avanti. Zaniolo ci è mancato.Se domani arrivasse qualcuno, ci aiuterebbe a spingere Abraham che ha parlato tanto e giocato poco. Un punto ci va bene. L'arbitro è stato straordinario. Abraham ha esultato a fine partita? Non gli ho detto nulla, mi piace che festeggino. Esultava perchè sapeva che con questo risultato sarei rientrato nello spogliatoio più simpatico".