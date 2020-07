Juventus, Sarri: "Non ho visto il calendario della Lazio, giochiamo partita dopo partita"

Alla vigilia di Juventus-Torino, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Sarà proprio il derby della Mole ad aprire la 30ª giornata di Serie A e il tecnico bianconero ha fatto il punto della situazione, tornando a parlare anche di Lazio. "Non ho visto il calendario della Lazio" - ha dichiarato l'allenatore - "Il momento è atipico, si gioca in un momento in cui solitamente non si è in campo. Guardiamo alla singola partita, c'è un alto livello di pericolosità in ogni gara al di là di tutti gli avversari da affrontare. È un luogo comune, ma giochiamo partita dopo partita"

Serie A, Luis Alberto MVP di febbraio: domani la consegna del premio

Lazio, presentate le squadre del settore giovanile per la prossima stagione

TORNA ALLA HOME PAGE