Lazio, presentate le squadre del settore giovanile per la prossima stagione

Il settore giovanile della Lazio è pronto a ripartire. Come si legge sul sito ufficiale della società, negli ultimi 3 giorni sono state presentate le squadre Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 ed Under 13 presso il Salone conferenze del Centro Sportivo ‘Green Club’. Quest'anno, causa Coronavirus, i loro campionati sono stati anzitempo interrotti ma ora lo sguardo è già volto al futuro.

