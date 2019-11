Juventus, Szczesny: "Lotta a due con l'Inter? Attenzione alla Lazio..."

La Juventus arriva alla sosta da prima della classe. Il club bianconero ha superato il Milan grazie alla rete di Dybala. Tra i protagonisti della sfida, però, c'è stato sicuramente Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida e ha analizzato anche la lotta a due tra i piemontesi e l'Inter per la leadership.Il numero uno non crede che ci sarà solo un testa a testa, ma include anche le altre big, Lazio inclusa. Ecco le sue parole: "Duello Juve-Inter per lo scudetto? Non lo so. Credo che ci siano tante squadre molto forti come l'Atalanta, la Lazio, la Roma. Dobbiamo essere pronti a portare a casa i tre punti in ogni partita perché il campionato sarà lungo ed equilibrato".

Pubblicato ieri alle 23:50