Juventus, un giocatore guarito dal Covid: ci sarà contro il Napoli

Max Allegri recupera una pedina importante in vista di Juventus-Napoli. A poco più di 24 dal calcio d'inizio del match, il tecnico bianconero riabbraccia Arthur che è guarito dal Covid ed è tornato a disposizione. Questo il comunicato del club: "Arthur ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra questa sera presso il JTC".