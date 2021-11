Juventus, uno schiaffo allo staff della Roma: tifoso costretto a risarcire il club

La Cassazione ha confermato la condanna per comportamento antisportivo nei confronti di un tifoso della Juventus che rifilò uno schiaffo sulla testa a due preparatori atletici della Roma durante la sfida dell’Allianz Stadium che risale al 5 ottobre 2014. Il match fu vinto dai padroni di casa per 3-2. Come riporta Calcio e Finanza, il supporter bianconero si è rivolto, senza successo, al giudice di pace di Torino sostenendo di avere diritto alla restituzione dei soldi spesi per l’abbonamento che gli era stato sospeso proprio dal club. Il tifoso è stato condannato, non solo a non ricevere un rimborso, ma anche a risarcire la Juventus con 2.500 euro. La società di Agnelli, infatti, era stata multata per 30mila euro per le intemperanze della sua tifoseria. Il protagonista dello spiacevole episodio, che ha visto coinvolti anche Guido Nanni (preparatore dei portieri della Roma) e Vito Scala (preparatore di Francesco Totti) dovrà pagare alla società bianconera 3.100 euro di spese legali, come gli ha addebitato la Suprema Corte.