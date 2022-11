Karsdorp, dallo psicologo per colpa della Roma. Ma lui sta cercando...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Image Sport

La querelle tra la Roma e Karsdorp prosegue senza soste. Il calciatore olandese profondamente toccato da tutto ciò che sta accadendo sarebbe caduto in depressione. A tal proposito per giustificare la sua assenza agli allenamenti a Trigoria ha inviato un certificato firmato da uno specialista che testimonia il suo malessere. Nonostante la svalutazione del suo cartellino per via degli ultimi accadimenti la Roma vuole cercare di cederlo in prestito a gennaio. Al momento le squadre interessate sembrano essere Inter, Juventus, Marsiglia, Feyenoord e Bologna. Per sostituirlo il direttore sportivo giallorosso Thiago Pinto starebbe pensando a Bellerin e Bereszynski.