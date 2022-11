L'Albania di Hysaj batte l'Armenia: il laziale parte dalla panchina, ma poi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Albania di Hysaj batte l'Armenia nella gara amichevole che si è appena conclusa. La nazionale di Reja, che aveva incassato tre gol dall'Italia solamente qualche giorno fa, si è portata in vantaggio al 28' con Skuka, per poi raddoppiare al 64' con Asllani. Il calciatore dell'Inter, chiamato a calciare dagli undici metri, non ha fallito, mettendo la palla alle spalle di Buchnev. Elseid Hysaj non è stato schierato titolare nel match di questo pomeriggio, ma è entrato in campo a gara in corso, al 65' al posto di Hadroj. Poco più di venticinque minuti per il laziale, che ha messo piede sul terreno di gioco quando l'Albania era già 2-0 e in pieno controllo della sfida.

