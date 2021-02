L’Albinoleffe fa debuttare Pierino: il primo robot tifoso in Italia - FOTO

Il calcio si evolve e con lui anche gli stadi e le tifoserie. Nel match di campionato di Serie C tra Albinoleffe e Juventus Under 23, i padroni di casa hanno fatto debuttare Pierino: il primo tifoso robot in Italia. Quest'oggi, allo stadio comunale Città di Gorgonzola, è apparsa sugli spalti una macchina dotata di braccio meccanico che faceva sventolare una bandiera con i colori sociali della squadra. Un esordio non fortunatissimo quello di Pierino vista la vittoria netta dei bianconeri per 3-0.